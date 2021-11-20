За январь-сентябрь правительство предоставило госгарантии на 39 миллиардов

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За 9 месяцев 2021 года правительство предоставило госгарантии по ссудам субъектов хозяйствования на общую сумму 39 миллиардов.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

Большинство этой суммы (29 млрд грн) – государственные гарантии по двум займам Укравтодора:

⁃ 10 млрд грн (в эквиваленте) – государственные гарантии под кредиты Укравтодора на внутреннем рынке. Согласно данным ГКСУ, размещение облигаций на данную сумму произошло в конце августа, а сами облигации номинированы в долларах.

⁃ 19 млрд грн (в эквиваленте) – госгарантии, предоставленные под размещение еврооблигаций Укравтодора, осуществленное в июне 2021 года.

"Укравтодор не имеет других источников поступлений, чем средства государственного бюджета. Следовательно, выплата этих ссуд в любом случае будет происходить напрямую за счет средств государственного бюджета в будущем. А предоставление госгарантий Укравтодору фактически наращивание скрытого дефицита бюджета", - объясняют аналитики.

Еще 4,7 млрд грн гарантировано для Укрэнерго по кредиту от Европейского инвестиционного банка.

И 5,1 млрд грн – для Укрзализныци по кредиту, заключенному из ЕБРР еще в 2017 году. Проект направлен на "Электрификацию железнодорожного направления Долинская-Николаев-Колосовка".

В целом же, больше государственных гарантий предоставлено по внешним займам: 28,9 млрд грн. Еще 10 млрд грн предоставлено гарантий по внутренним займам.

"Ключевой риск предоставленных гарантий - то, что все они предоставлены по валютным ссудам. Это повышает риски для государства - ведь в случае резкой девальвации гривни стоимость ссуды в гривне для заемщика стремительно вырастет - а значит, это повысит риск того, что заемщик не сможет самостоятельно платить по ссуде", - резюмировали в центре.

Напомним:

Согласно Закону о государственном бюджете, на 2021 год государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 88,7 млрд грн.