Поддержка бизнеса в "красных зонах": Кабмин пока не рассматривает прямой выплаты средств

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Премьер Денис Шмигаль заявил, что поддержка бизнеса в "красных зонах" эпиднебезопасности рассматривается в контексте улучшения доступа к кредитованию и снижения нагрузки за аренду коммунального и государственного имущества.

Об этом он сказал во время брифинга по итогам рабочей поездки в Запорожскую область, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина".

"По поддержки бизнеса. Мы постоянно смотрим и общаемся с бизнесом о том, какая поддержка им сегодня нужна... Потому что мы сегодня локдаун не делаем, как в предыдущих волнах: у нас нет закрытия бизнеса, наша цель - вакцинировать коллективы и общество, клиентов, если речь идет о ресторанах.

В прошлой волне были закрыты рестораны, страдали некоторые сферы, и этот бизнес получал поддержку. В этой волне ключевая задача - вакцинироваться. Если коллектив вакцинирован, бизнес работает без ограничений", –- рассказал премьер.

По его словам, в ходе диалога с бизнесом правительство рассматривает несколько направлений поддержки, не связанных с прямой выплатой средств. Речь идет, в частности, о доступности к кредитованию.

Также, по словам Шмыгаля, клиентоориентированный бизнес просит урегулировать уменьшение арендной платы на период жестких карантинных ограничений.

"Это ответственность местных властей. Мы можем это рекомендовать. Это одна из главных просьб бизнеса: облегчить груз за аренду коммунального и государственного имущества", - резюмировал Шмигаль.

Напомним:

В Офисе президента рассматривают возможность возобновить финансовую поддержку бизнеса во время жесткого локдауна, однако сумма может быть ниже 8 тыс грн, которые выплачивались прошлой весной.