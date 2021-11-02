Криптовалюта по мотивам "Игры в кальмара" оказалась мошенничеством: ее создатели присвоили более 3 млн долларов

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Анонимные торговцы, стоящие за криптовалютой Squid Game по мотивам популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара", закрыли проект, присвоив 3,38 млн дол.

Об этом пишет Gizmodo.

Издание пишет, что еще в прошлую пятницу писало о том, что криптовалюта Squid Game - очевидное мошенничество.

"Это было очевидно лишь потому, что инвесторы могли приобрести криптовалюту, но не могли ее продать. Но многие не получили предупреждения вовремя", - отмечает Gizmodo.

По данным CoinMarketCap, криптовалюта Squid достигла пика на уровне 2861 долларов, а затем упала до 0 долларов.

"Этот вид кражи, который криптоинвесторы обычно называют "вытягиванием коврика", происходит, когда создатели криптовалюты быстро выводят свои монеты за реальные деньги, исчерпывая пул ликвидности с биржи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что криптовалюта Squid была запущена только на прошлой неделе и содержала много "красных флажков", включая веб-сайт, наполненный странными орфографическими и грамматическими ошибками.

Веб-сайт исчез вместе со всеми другими страницами в социальных сетях, созданными мошенниками.

Среди других признаков мошенничества – то, что Telegram-канал Squid, созданный неизвестными мошенниками, не разрешал комментарии посторонних лиц. А аккаунт Twitter не позволял никому отвечать на сообщения.

"Но самым большим "красным флагом" было то, что никто, кто купил монету, не мог ее продать. Это не помешало основным новостным изданиям, таким как BBC, Yahoo News, Business Insider, Fortune и CNBC, публиковать заголовки о том, как новая криптовалюта Squid Game выросла на 83 000% всего за несколько дней", - отмечает издание.

Экономическая правда