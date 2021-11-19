За 93 миллиона: АРМА реализовало самый дорогой актив за время своей работы

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Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продало арестованного подсолнечного масла на 93,7 млн ​​грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На открытых торгах было продано более 3 тыс тонн арестованного подсолнечного масла - цена продажи превысила 93 млн грн.

"Это самый дорогой лот в истории АРМА, который Агентство передало для реализации на открытых электронных торгах.

Стартовая цена лота составила 82 миллиона гривен, что соответствует среднему уровню рыночных цен. В ходе конкурентных торгов, в которых приняли участие четыре участника, произошел рост цены более чем на 11 млн. грн., или на 13%", - говорится в сообщении.

"Учитывая проблемный характер арестованного имущества, спрос на активы, реализуемые АРМА, как правило, крайне невысок, что сказывается на цене продаж.

Поэтому реализация такого дорогостоящего актива по рыночной цене, безусловно, является положительным опытом для рынка арестованного имущества в Украине", - сказал руководитель АРМА Дмитрий Жоравович.

После уплаты победителем аукциона соответствующей суммы, средства будут перечислены на депозитный счет АРМА в госбанке.

"Проценты на депозитный вклад Агентства являются одними из выгодных по сравнению с условиями коммерческих банков, что позволяет накапливать большую добавленную стоимость от управления арестованными денежными активами.

Таким образом, это позволяет АРМА эффективно сохранять экономическую стоимость реализуемых на торгах активов, что выгодно как их владельцам, получающим средства после отмены арестов, так и государству, ведь в случае конфискации тело депозита вместе с процентами будет перечислено в госбюджет", - говорят в Агентстве.

Экономическая правда