Минэнерго хочет создать систему мониторинга нефтепродуктов

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Министерство энергетики разработало законопроект по созданию системы мониторинга нефтепродуктов.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Таким образом, министерство предлагает создать целостную систему мониторинга рынка нефтепродуктов, направленную на обеспечение надлежащего уровня их качества. Также это поможет создать механизм прозрачного формирования рыночных цен на нефтепродукты и сжиженный газ.

Система мониторинга позволит отслеживать объемы нефти и нефтепродуктов для формирования данных об их минимальных государственных запасах в Украине.

Следовательно, предлагается создать порядок проведения мониторинга качества и безопасности, объемов и цен на рынках нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в Украине.

Напоминаем:

Министерство энергетики подготовило законопроект, которым с 2023 года предлагает обязать поставщиков иметь минимальный запас нефти и нефтепродуктов.

Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов также является одним из евроинтеграционных требований к Украине

Экономическая правда