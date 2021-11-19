Минэнерго хочет создать систему мониторинга нефтепродуктов
Министерство энергетики разработало законопроект по созданию системы мониторинга нефтепродуктов.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Таким образом, министерство предлагает создать целостную систему мониторинга рынка нефтепродуктов, направленную на обеспечение надлежащего уровня их качества. Также это поможет создать механизм прозрачного формирования рыночных цен на нефтепродукты и сжиженный газ.
Система мониторинга позволит отслеживать объемы нефти и нефтепродуктов для формирования данных об их минимальных государственных запасах в Украине.
Следовательно, предлагается создать порядок проведения мониторинга качества и безопасности, объемов и цен на рынках нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа в Украине.
Напоминаем:
Министерство энергетики подготовило законопроект, которым с 2023 года предлагает обязать поставщиков иметь минимальный запас нефти и нефтепродуктов.
Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов также является одним из евроинтеграционных требований к Украине
Экономическая правда
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