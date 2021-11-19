Минмолодежьспорта не передает на приватизацию заброшенный дом в центре Киева

фото: марлин

На балансе ГП "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа", входящего в сферу управления Минмолодежьспорта, находится здание в самом центре Киева площадью 3,9 тыс кв м, которое в течение десятилетий находится в заброшенном состоянии и поросло кустарниками. В то же время министерство не инициирует передачу здания на приватизацию.

Об этом сообщает проект "Марлин".

По информации из открытых источников, здание по адресу г. Киев, ул. Васильковская, 50/23 находится в заброшенном состоянии более 15 лет. В начале 2000-х годов после пожара была разобрана крыша и четвертый этаж. С середины 2010-х годов фасады полуразрушенного здания затянуты белыми экранами.

В то же время, в самом министерстве официально не признают, что здание разрушено и не используется по назначению.

По запросу аналитиков Марлин в Минмолодежьспорта отметили, что на балансе Министерства и государственных предприятий, отнесенных к его сфере управления, отсутствует избыточное имущество.

"Кроме того, вопрос относительно заброшенного здания в центре Киева также не был поднят в аудиторском отчете за 2016-18 годы внутреннего планового финансового аудита и аудита соответствия деятельности государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа", – говорится в сообщении.

В начале этого года Фонд госимущества обратился к Минмолодежьспорта с просьбой предоставить предложение по включению этого комплекса зданий и сооружений в перечень подлежащих приватизации объектов, однако ответа не получил.

"Аналитики Марлин также обращались в министерство с просьбой предоставить разъяснение, почему заброшенный дом в центре столицы не передают на приватизацию. Однако ответа также не получили", - пишет Марлин.

Согласно решению хозяйственного суда города Киева от 2019 года ГП "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа" расторгло с частной фирмой ООО "А.М.Олимпик Инвестмент" инвестиционный договор. Договор содержал условия по инвестированию ООО "А.М. Олимпик Инвестмент" в завершение реконструкции с расширением комплекса зданий по ул. Большая Васильковская, 50/23 в г. Киеве для размещения Национального олимпийского комитета.

"По информации ГП "Конча-Заспа", по состоянию на ноябрь 2021 года новый инвестиционный договор о комплексе зданий по адресу: г. Киев, ул. Большая Васильковская, 50/23, не заключен", - рассказали в Минмолодежьспорта.

Экономическая правда