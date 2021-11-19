Киевсовет планирует выкупить участок на берегу Днепра, где жители противостоят незаконной застройке

лун

Киевский городской совет планирует выкупить земельный участок по улице Никольско-Слободской, 7-9 для обустройства парка. Площадь земельного участка составляет 1,4892 га.

Такое решение было поддержано 85 депутатами Киевского городского совета, сообщает пресс-служба.

По словам депутата Киевсовета Алины Михайловой, создание парка отдыха исключит возможность незаконной застройки участка, ведь это территория зеленых насаждений общего пользования.

"Учитывая большой общественный резонанс, необходимо немедленно принять решение об урегулировании ситуации. Городские власти способствуют повышению уровня благоустройства и озеленения территорий в Киеве", – подчеркнула Михайлова.

Депутат добавила, что в случае согласия собственника земельного участка на переговоры об условиях выкупа участка для общественных нужд будет определена выкупная цена, обеспечено проведение экспертной денежной оценки, а также совершены другие предусмотренные действующим законодательством действия.

Рекомендуем почитать: Скрытые за "фасадом". Кто на самом деле владеет строительным бизнесом в Киеве

Новые "серые кардиналы". Кто из застройщиков влияет на киевскую власть

Напоминаем:

По адресу ул. Никольско-Слободская, 7-9 находятся три земельных участка, два из которых в коммунальной собственности.

Между ними "зажаты" 1,5 гектара частной собственности, на которых планируют построить жилой комплекс Sundance.

В 2020 году суд наложил арест на этот участок и запретил компаниям "Новая Слободка", "ЛВ-Холдинг" и "КЖСК БМУ-1" проводить строительные работы.

В августе 2021 года произошли столкновения между местными жителями и лицами "спортивного телосложения", представлявших интересы застройщика.

По информации ЭП, бенефициарами строительства жилого комплекса на Никольской Слободке выступают народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар и братья Насиковские, соучредители компании DIM.

Экономическая правда