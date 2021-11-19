Суд вернул общине Киева историческую усадьбу на Подоле

Хозяйственный суд г. Киева удовлетворил иск об отмене регистрации права собственности по частной структуре на комплекс зданий в Подольском районе.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

"Решением хозяйственного суда города Киева удовлетворен иск Киевской городской прокуратуры и отменена незаконная регистрация по коммерческой структуре права собственности на 8 зданий по ул. Хорива в Киеве, три из которых являются памятниками истории и архитектуры местного значения (усадьба купца И. М. Дмитриева)", – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители установили,что в 2010 году между коммунальным предприятием и частной фирмой был заключен инвестиционный договор по реконструкции и строительству объекта по адресу: ул. Хорива, 2 лит. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З в Подольском районе г. Киева.

Частное предприятие условий инвестиционного договора не выполнило и в 2017 году незаконно зарегистрировало за собой право собственности на эти здания.

Подробнее об усадьбе Дмитриева читайте в статье Александра Колесниченко: Исторические дома Киева, которые находятся под угрозой уничтожения. Карта

Экономическая правда