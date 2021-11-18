Ключевой для рынка древесины законопроект приняли за основу

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Верховная Рада в первом чтении проголосовала за новые правила работы на рынке древесины.

Об этом известно со страницы законопроекта 4197-д на сайте парламента.

Доработанный законопроект должен сделать деятельность участников рынка древесины открытой и публичной, а также обеспечить свободную конкуренцию и устойчивое использование лесных ресурсов.

Прежде всего, законопроект определяет четкие функции лесного портала как инструмента повышения прозрачности рынка, и учесть при его создании уже существующего функционала Системы электронного учета древесины.

Продажа древесины будет производиться только на электронных аукционах или на условиях оферты. Это прекращает практику прямых договоров, что являлось существенным коррупциогенным фактором.

Информацию о продаже древесины и изделий из нее сделают публичным и доступным всем участникам рынка на лесном портале. Реализация лесоматериалов и изделий из них будет допускаться при декларировании переработки древесины.

Кроме того, предусмотрена ответственность продавцов древесины за отказ снабжать покупателей определенным объемом и качеством ресурса, за которое были уплачены средства. И наоборот – ответственность покупателей за невыполнение условий договора купли-продажи.

Также законопроект регулирует применение оферты и ее акцептования, определены основы проведения электронных аукционов, требования обнародования информации о проведенных аукционах.

При принятии закона заработает Комиссия для рассмотрения жалоб по торгам древесиной для защиты участников рынка.

Также лес изменениями к закону "О товарных биржах" выведут из биржевого оборота, и переведут на электронные аукционы.

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Экономическая правда