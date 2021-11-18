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В Днепре создадут крупный логистический центр на базе речного терминала

Четверг, 18 ноября 2021, 19:20
 
фото Вадима Ермолаева

В Днепре на базе речного терминала "Акварель" будет создан крупный логистический узел, который сможет обслуживать суда грузоподъемностью до 5 тысяч тонн.

Об этом сообщил председатель совета корпорации "Алеф" Вадим Ермолаев, передает издание Порты Украины.

"Город Днепр – самая дальняя точка от Черного моря вглубь страны, где река Днепр остается по-прежнему полносудоходной. Это значит, что сюда могут доходить суда грузоподъемностью 5 тыс. тонн. Мы решили инвестировать в развитие речного терминала "Акварель" и хотим сделать из него индустриальный логистический узел, который объединит множество промышленных задач", – сообщил Ермолаев.

Он уточнил, что под строительство терминала имеющийся причал доработан до длины 180 метров с гарантированной глубиной 4 метра.

Кроме того, в текущем году будет завершено строительство зернового комплекса на 17 тыс тонн хранения, который позволит накапливать зерно и отгружать его на суда с производительностью до 375 тонн в час.

"Теперь здесь смогут получить высокоэффективную услугу по логистике все участники зернового рынка – как большие трейдеры, так и небольшие частные компании", – добавил бизнесмен.

Также он подчеркнул, что новый терминал сможет не только предоставлять услугу по погрузке зерна, но и по его накоплению, а также по подработке до экспортных параметров качества.

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Днипро логистика

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