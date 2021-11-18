Внеочередное заседание Рады по финансовым вопросам закрыли досрочно: в чем причина
Внеочередное заседание Верховной Рады по финансовым вопросам было закрыто досрочно из-за задымления на одном из пультов для голосования и на фоне низкой явки.
Об этом сообщается на сайте Рады.
На внеочередном заседании нардепы должны были рассмотреть, в частности, законы о страховании, о кредитных союзах, по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц, о финансовых услугах и финансовых компаниях.
Для участия во внеочередном заседании зарегистрировалось 234 народных депутата.
Нардепы успели рассмотреть правки и принять во 2 чтении и в целом закон о страховании.
Также парламентарии до задымления в зале успели рассмотреть поправки к проекту закона о кредитных союзах.
Как оказалось, задымился пульт для голосования депутата из фракция "Слуга народа" Артема Нагаевского.
После перерыва в заседании глава ВР поставил законопроект на сигнальное голосование, которое показало, что голосование может не состояться.
В то же время нардепы начали жаловаться на то, что в сессионном зале трудно работать из-за задымления на пульте.
В конце концов, законопроект о кредитных союзах поставили на голосование – он не набрал голосов для принятия во втором чтении, его направили на доработку.
Затем нардепы поддержали предложение о завершении заседания из-за "невозможности народных депутатов находиться в сессионном зале из-за задымления".
Экономическая правда
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