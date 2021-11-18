Рада провалила голосование за законопроект, угрожающий вывести в тень закупки на 40 млрд

фото: пресс-служба рады

Верховная Рада провалила голосование за законопроект №5289, которым фактически предлагают отменить обязанность проводить упрощенные закупки в системе Prozorro от 50 тыс грн – это открывает возможности для злоупотреблений на закупках на сумму в 40 млрд грн в год. Законопроект был направлен на доработку.

Об этом сообщается на сайте Рады.

По результатам голосования законопроект 256 голосами был направлен на доработку.

Перед голосованием по законопроекту доложил нардеп Борис Приходько.

По его словам, существует неотложная потребность на законодательном уровне устранить препятствия сельским, поселковым советам и городским территориальным общинам оперативного выполнения их функций по обеспечению удовлетворения потребностей общин в получении жизненно необходимых услуг, в том числе здравоохранения и образования.

Председатель Комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что Комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект за основу.

Представители разных фракций и групп заявляли перед голосованием, что законопроект принимать нельзя, поскольку он создает риски неэффективного использования публичных средств и коррупционных действий.

Законопроект раскритиковали и в ГП "Прозорро".

"Сам законопроект якобы призван упростить жизнь органам местного самоуправления, но состоит из 2 поправок, которые не согласовываются между собой.

Одна из них действительно позволяет местным советам и ОТГ закупать некоторые товары и услуги для социальной сферы без использования упрощенных закупок в Prozorro. В то же время, вторая правка де-факто ликвидирует необходимость проводить упрощенные закупки вообще для всех заказчиков. И это несет существенные коррупционные риски, поскольку вместо конкурентного отбора поставщиков мы снова будем иметь прямые соглашения со "своими" по завышенным ценам", - пояснил директор ГП "Прозорро" Василий Задворный.

В ДП "Прозорро" напомнили, что с апреля 2020 года все государственные заказчики стали обязаны проводить упрощенные закупки в системе Prozorro в диапазоне от 50 тыс грн и до тендерной суммы (200 тыс грн для закупки товаров и услуг, 1,5 млн грн для работ).

"Упрощенные закупки - это фактически более простая версия открытых тендеров. Они быстрее открытых торгов, в частности у них более короткие сроки, требуют подготовку значительно меньшего количества документов и могут состояться с одним участником. В то же время они предусматривают прозрачный отбор поставщиков, что позволяет государству экономить средства. .

С момента введения упрощенных закупок в апреле 2020 года государство планировало потратить на них примерно 43 млрд гривен. Однако 4,2 млрд (около 10%) удалось сэкономить именно благодаря конкуренции поставщиков на онлайн-аукционах в Prozorro", – говорится в позиции госпредприятия.

Там добавляют, что для органов местного самоуправления и всех остальных заказчиков существует более быстрая альтернатива упрощенных закупок - электронный каталог Prozorro Market.

"Это онлайн-магазин, где небольшие партии необходимых товаров можно приобрести в несколько кликов у уже квалифицированных поставщиков. Уже сейчас в нем можно покупать такие критические товары, как горючее, пищевые продукты, электроэнергию", - говорят в ГП "Прозорро".

Также ГП подчеркивает, что законопроект 5289 не поддержали Минэкономики, Минфин и НАПК, в частности отметив "риски неэффективного использования публичных средств и коррупционных действий".

Свои замечания к законопроекту высказали Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины и Государственная аудиторская служба Украины. Не голосовать за эту инициативу призвали и в Transparency International Ukraine.

Экономическая правда