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На Публичной кадастровой карте добавили данные о распаевании земель

Четверг, 18 ноября 2021, 11:20
 
фото: минагрополитики

На Публичной кадастровой карте появился новый информационный шар "Информация о распаивании земель", содержащий данные об отдельных коллективных сельскохозяйственных предприятиях и ссылку на загрузку на портале метаданных проектов землеустройства, на основе которых были выделены земельные паи.

Об этом сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

Портал метаданных работает в тестовом режиме в связи с модернизацией, добавляют в ведомстве.

На сегодняшний день портал метаданных содержит 43 225 привязанных к местности и соответственно трансформированных цифровых растровых изображений планов приватизации относительно 6 499 коллективных сельскохозяйственных предприятий.

"Публикация геопривязанных проектов землеустройства, на основе которых были выделены земельные паи, позволит получить информацию о результатах приватизации и расположения земельных участков даже относительно тех земель, которые не были зарегистрированы в Государственном земельном кадастре и Государственном реестре вещных прав.

Благодаря этому фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия получат дополнительные данные (первичную документацию по землеустройству) для лучшего управления своим банком земельных ресурсов", - пояснили в Госгеокадастре.

Отмечается, что доступ к такой информации важен для органов местного самоуправления, которые недавно получили право распоряжаться землями за пределами населенных пунктов.

"Они будут использовать такую ​​информацию для проведения инвентаризации и аудита своих земельных ресурсов, выявления свободных или занятых земель при принятии решений о предоставлении разрешения на бесплатную приватизацию, а также это позволит избежать наложения границ одних участков на другие при формировании новых земельных участков", - добавляют в Госгеокадастре.

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"Эти данные также будут полезны при разработке комплексных планов пространственного развития территорий общин, учитывая, что согласно законодательству, все паи, которые будут оставаться не истребованными до 2025 года, должны быть переданы в коммунальную собственность", - говорится в сообщении.

Сообщается, что создание информационного шара "Информация о разделении на паи земель" осуществлялось при технической помощи и финансовой поддержке в рамках программы "Поддержка управления земельными ресурсами в Украине", которая финансируется ЕС и Всемирным Банком.

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Экономическая правда

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Госгеокадастр земля

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