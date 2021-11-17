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Кабмин изменил требования к индивидуальным номерным знакам на авто

Среда, 17 ноября 2021, 20:45
 
getty images

Кабмин утвердил изменения в положение об индивидуальных номерных знаках на авто.

Такое решение было принято на заседании правительства 17 ноября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В соответствии с документом, опубликованным нардепом, правительство исключило положения о соответствии индивидуальных номерных знаков требованиям государственных стандатров и уточнило количество символов.

Так, теперь номерной знак, изготовленный по индивидуальному заказу владельца, может содержать от 3 до 8 символов для авто и от 3 до 6 символов для мотоцикла.

Раньше разрешалось так: от 3 до 8 символов (букв) или от 3 до 7 символов (букв) плюс 1 цифра для авто, от 3 до 6 символов (букв или 5 букв плюс 1 цифра) для мотоциклов.

 

Теперь образцы индивидуальных номерных знаков и требования к ним устанавливает отдельно МВД.

 
 
все фото: telegram Алексея гончаренко

Номерной знак не может содержать полное или сокращенное наименование органа государственной власти, изображения государственного Герба или Государственного флага Украины, государственных символов других стран и международных организаций; надписи ненормативного происхождения, дискриминационной надписи по языковым, национальным, религиозным, расовым и другим признакам.

Экономическая правда

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авто Кабмин МВД

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