Топ-менеджеру "АрселорМиттала" вручили подозрение из-за уклонения от налогов

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По месту жительства финдиректора криворожского АрселорМиттала 17 ноября провели обыски, его подозревают в уклонении компании от налогов на 2,2 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании, Офис генпрокурора, СБУ.

Финансовому директору – главному бухгалтеру ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" вручили подозрение. А именно, его обвиняют в служебном подлоге и умышленном уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 УК Украины).

В компании заявили, что в доме чиновника также провели обыски СБУ, не обнаружив ничего инкриминирующего.

По данным следствия, с мая 2017 года по апрель 2019 года он внес в официальные документы ложные сведения о начислении платы за пользование недрами. Это касалось "Валявкинского" и "Новокроворожского" месторождений железных руд.

Также в нарушение требований налогового законодательства с декабря 2014 года по март 2019 года он умышленно уклонился от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых на сумму свыше 2,2 млрд грн.

По словам компании, дело остается незакрытым с октября 2020 года. "АрселорМиттал Кривой Рог" заявил, что "обжаловал необоснованные обвинения, которые стали основанием для этого уголовного дела".

В компании добавили, что после рассмотрения дела Днепропетровским окружным судом, 4 ноября 2021 года было принято решение снять с него все обвинения.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления СБУ.