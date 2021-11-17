Фонд госимущества повторно выставил на приватизацию завод по переработке алмазов в бриллианты

Фонд государственного имущества повторно выставил на приватизацию предприятие по переработке алмазов – АО "Винницкий завод "Кристалл".

Об этом говорится на странице лота в системе "Prozorro.Продажи".

Повторный аукцион по приватизации 100% акций завода должен пройти 17 декабря. Стартовая цена объекта составляет 89,9 млн. грн.

Новый владелец получит технологическое оборудование, необходимое для обработки алмазного сырья и производства ювелирных изделий с бриллиантами, а также недвижимость предприятия.

Винницкий завод "Кристалл" начал свою деятельность в 1973 году в системе алмазоперерабатывающей промышленности. В 1992 году на предприятии было создано ювелирное производство, производящее ювелирные изделия из драгоценных металлов со вставками из бриллиантов и других драгоценных камней. В 2020 году предприятие преобразовано в акционерное общество.

Фонд госимущества уточняет, что на предприятии работает 55 человек, технологическое оборудование имеется в полном объеме, необходимом для всех операций технологического процесса обработки алмазного сырья и производства ювелирных изделий с бриллиантовыми вставками.

Ювелирные изделия реализуются под торговой маркой "Винница-Кристалл".

Ранее Фонд государственного имущества уже выставлял на приватизацию 100% акций АО "Винницкий завод "Кристалл" со стартовой ценой 89,9 млн грн на аукционе 1 октября, однако не нашел покупателя.

Экономическая правда