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Британский необанк Revolut зарегистрировал дочернюю компанию в Украине

Среда, 17 ноября 2021, 09:36
 
Revolut

Британский финтех-сервис Revolut в сентябре 2021 года зарегистрировал официальное юридическое лицо в Украине.

Об этом сообщает аin.ua.

По данным госреестра юрлиц, компания называется ООО "Револют Технолоджис Юкрейн", ее бенефициаром указан Revolut Ltd. Компания официально зарегистрирована в БЦ Horizon Park, руководитель – Владислав Яценко.

В мае 2021 года Revolut активно нанимала сотрудников в Киеве. Тогда в компании говорили о том, что действительно ищут специалистов в Украине, хотя и в основном для отдаленной работы.

Напоминаем:

Британскую компанию Revolut запустили в 2015 году россиянин Николай Сторонский и украинец Влад Яценко. 

Сервис позволяет переводить деньги за границу и конвертировать валюты без комиссий, брать кредиты, открывать счета компаний, торговать криптовалютой, покупать страховку и т. д. 

Revolut не имеет отделений, поэтому все операции с картами проходят в одноименном приложении на смартфоне. 

Компания работает на рынках ЕС и США, имея около 16 млн клиентов и более 150 млн транзакций в месяц.

Состояние Яценко достигло 1,3 миллиарда долларов после переоценки компании при привлечении инвестиций.

Это позволило ему войти в первую десятку действующего списка украинского Forbes и подвинуть на десятое место Александра Ярославского.

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банки стартап финансы Британия

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