Количество смертельных ДТП на участках с камерами автофиксации упало втрое

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В 2021 году на дорогах Украины погибли почти 2,6 тыс. человек. В то же время на участках, оборудованных камерами автофиксации, количество происшествий с погибшими и травмированными упало втрое.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Укринформ.

"В этом году на дорогах нашего государства произошло 154 480 ДТП, из них 20 365 - с пострадавшими или погибшими. В них погибли 2592 человека и 24 905 были травмированы", - привел цифры Белошицкий.

Самой распространенной причиной аварий остается нарушение скоростного режима - более 40% всех ДТП с пострадавшими и погибшими. Среди других причин - нарушение правил маневрирования, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также несоблюдение безопасной дистанции.

По словам Белошицкого, в этом году правоохранители зафиксировали 10-процентное снижение количества смертей на дорогах Украины. "Я надеюсь, что такую статистику мы сможем удержать и до конца года", - отметил он.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции уточнил, что в тех местах, где больше года назад были установлены комплексы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, количество ДТП с погибшими и травмированными уменьшилось втрое.

"Мы проанализировали статистику за год работы камер, которые были запущены первыми, и именно в этих местах у нас есть снижение ДТП с пострадавшими и погибшими почти в три раза. То есть если в предыдущие годы на этих местах в совокупности случалось в среднем 123 ДТП с пострадавшими и погибшими, то сейчас их случается 44", - рассказал Белошицкий.

Он напомнил, что на дорогах Украины сейчас работают 236 камер автоматической фиксации, а к концу 2023 года их будет установлено по меньшей мере 580.