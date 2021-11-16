Мининфраструктуры будет контролировать стоимость строительства дорог

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Министерству инфраструктуры передали полномочия формировать систему ценообразования для строительства и ремонта дорог.

Об этом известно с заседания Верховной Рады.

За законопроект №2234 проголосовали во втором чтении и в целом, его поддержали 239 нардепов.

Так, стоимость строительства будет определяться на основании утвержденных Минрегионом сметных норм и нормативов по ценообразованию. В то же время, это не касается автомобильных дорог общего пользования.

Относительно стоимости строительства дорог ее будут определять по методикам Мининфраструктуры.

Соответственно, законом Мининфраструктуры также передают ответственность за формирование методик учета стоимости нового строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. А Минрегиону оставляют формирование методик в области строительства, кроме дорог.

Авторы документа отмечают, что действующая система ценообразования в строительстве устарела и требует обоснования каждой составляющей затрат дорожных работ пакетом бумажных документов.

Передача полномочий Мининфраструтуры поможет профильному ведомству учитывать отраслевую специфику при определении стоимости строительства, снизить стоимость дорожных работ и повысить конкуренцию на рынке.

Экономическая правда