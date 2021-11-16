Украина направит 490 миллионов долларов займов на борьбу с COVID-19

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Украина заключила договоры о займе около 490 млн долл (12,8 млрд грн) на меры, связанные с борьбой с COVID-19.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на официальный ответ Минздрава.

Соглашение на сумму 439,7 млн ​​долл заключили с Международным банком реконструкции и развития.

Еще на 50 млн долл – с Европейским инвестиционным банком.

Отмечается, что между Украиной и Международным банком реконструкции и развития в целом заключено три соглашения о займах, направленных Минздравом на борьбу с COVID-19 в рамках таких проектов:

"Улучшение здравоохранения на службе у людей"

"Дополнительное финансирование Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей"

"Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине"

"Целью проекта "Дополнительное финансирование Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" является повышение эффективности и качества медицинских услуг, особенно в отношении неинфекционных заболеваний, в соответствии с реформами сектора здравоохранения, а также предотвращение, выявление и реагирование на угрозу , которую составляет COVID-19", – говорится в сообщении.

Проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" имеет целью предотвращение, выявление и реагирование на COVID-19 и укрепление национальной системы здравоохранения Украины.

В Минздраве добавили, что министерству предусматривается получение займа на мероприятия, связанные с борьбой с пандемией COVID-19, от Европейского инвестиционного банка в размере 50 млн долл, то есть около 1,3 млрд грн.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Минздрав уже израсходовал 81% средств, предусмотренных на вакцинацию населения от COVID-19 в 2021 году.

В StateWatch отмечают, что правительство должно заранее перераспределить средства в государственном бюджете для обеспечения уровня прививки населения не менее 70%.

Экономическая правда