Украина направит 490 миллионов долларов займов на борьбу с COVID-19
Украина заключила договоры о займе около 490 млн долл (12,8 млрд грн) на меры, связанные с борьбой с COVID-19.
Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на официальный ответ Минздрава.
Соглашение на сумму 439,7 млн долл заключили с Международным банком реконструкции и развития.
Еще на 50 млн долл – с Европейским инвестиционным банком.
Отмечается, что между Украиной и Международным банком реконструкции и развития в целом заключено три соглашения о займах, направленных Минздравом на борьбу с COVID-19 в рамках таких проектов:
- "Улучшение здравоохранения на службе у людей"
- "Дополнительное финансирование Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей"
- "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине"
"Целью проекта "Дополнительное финансирование Проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" является повышение эффективности и качества медицинских услуг, особенно в отношении неинфекционных заболеваний, в соответствии с реформами сектора здравоохранения, а также предотвращение, выявление и реагирование на угрозу , которую составляет COVID-19", – говорится в сообщении.
Проект "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине" имеет целью предотвращение, выявление и реагирование на COVID-19 и укрепление национальной системы здравоохранения Украины.
В Минздраве добавили, что министерству предусматривается получение займа на мероприятия, связанные с борьбой с пандемией COVID-19, от Европейского инвестиционного банка в размере 50 млн долл, то есть около 1,3 млрд грн.
Напомним:
Ранее сообщалось, что Минздрав уже израсходовал 81% средств, предусмотренных на вакцинацию населения от COVID-19 в 2021 году.
В StateWatch отмечают, что правительство должно заранее перераспределить средства в государственном бюджете для обеспечения уровня прививки населения не менее 70%.
Экономическая правда
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