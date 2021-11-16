JPMorgan подал в суд на Tesla: требует более 160 миллионов долларов
Инвестбанк JPMorgan Chase подал в суд на Tesla, обвинив ее в "грубом" нарушении контракта и требует выплатить 162 млн долларов без учета процентов и судебных издержек.
Об этом пишет Reuters.
Согласно жалобе, которую JPMorgan подал в федеральный суд Манхэттена, Tesla в 2014 году продала JPMorgan варрант, который можно было реализовать, если стоимость акций Tesla на момент окончания срока действия варранта в июне и июле 2021 года будет выше указанной.
Варрант - вид ценной бумаги, позволяющий ее предъявителю купить какое-то количество акций по установленной цене.
При этом, банк решил скорректировать цену выполнения, существенно снизив ее после твита Маска от 7 августа 2018 года о том, что тот может выкупить акции компании по 420 долл, сделав ее частной.
В банке заявили, что имели на это право и объяснили свое решение тем, что должны сохранить справедливую рыночную стоимость бумаг на фоне экономического эффекта от заявления миллиардера.
Позже, когда Маск отказался от этой идеи, банк скорректировал стоимость в сторону увеличения.
За этот период стоимость акций Tesla выросла почти в десять раз.
JPMorgan заявил, что в соответствии с контрактом Tesla должна была предоставить акции или наличные.
"Несмотря на то, что корректировки JPMorgan были уместны и требовались по контракту, Tesla отказалась полностью выплатить то, что она должна JPMorgan", - говорится в иске банка.
В то же время, Tesla назвала корректировку банка "неоправданно быстрыми" и заявила, что таким образом JPMorgan пытался воспользоваться волатильностью акций Tesla, пишет CNBC.
Твит Маска от 7 августа 2018 года стал причиной рассмотрения Комиссией по ценным бумагам США, обвинившей Маска в мошенничестве с ценными бумагами.
Для урегулирования спора Tesla и Маск заплатили по 20 млн долл, а бизнесмен обязался согласовывать свои твиты с юристами.
Экономическая правда
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