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Английская фубольная Премьер-лига близка к рекордному соглашению о продаже прав на телетрансляции в США за 2 млрд долларов.

Об этом сообщает BBC Sport.

Второй раунд торгов на права должен завершиться до 18 ноября.

Речь идет о соглашении на 6 сезонов – с 2022 по 2028 годы.

"Соглашение на 6 сезонов может собрать до 2 млрд долларов. За права будут соревноваться каналы NBC, CBS и ESPN", - пишет издание.

Сумма в 2 млрд долл - вдвое больше, чем по шестилетнему контракту, подписанному с NBC, который заканчивается после завершения нынешнего сезона.

Financial Times напоминает, что NBC приобрел текущие телеправа в 2015 году за 1 млрд дол.

"Помимо нового рекорда для рынка США, где АПЛ продавала права на трансляцию с начала 90-х годов, это станет самым выгодным соглашением соревнований за рубежом.

Лига продает все 38 туров одним блоком, а не отдельными пакетами", – добавляет издание.

"Конкуренция за права США подчеркивает, как АПЛ прорывается в Америку, где она исторически сражалась за эфирное время на рынке, где доминируют североамериканские виды спорта, такие как американский футбол, бейсбол и баскетбол", - пишет также FT.

"Самая популярная вещь на телевидении ежегодно - это спорт", - заявил в сентябре исполнительный директор Disney Боб Чапек.

Каналы Disney ESPN получают почти 10 долларов в среднем ежемесячной платы от подписчиков, что в 4 раза больше, чем любой другой кабельный канал.

В ViacomCBS, ESPN, NBC и в АПЛ отказались от комментариев.

Издание также напоминает, что отдельные матчи Премьер-лиги могут привлекать более 1 миллиона зрителей в США, например, такое количество зрителей привлек матч между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" в феврале.

Экоонмическая правда