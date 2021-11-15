Similarweb открыл новый офис разработки в Киеве: привлекут более 50 специалистов

Платформа цифрового анализа и сбора данных посещаемости сайтов Similarweb объявила об открытии 2 новых европейских офисов в Мюнхене (Германия) и Киеве (Украина).

Об этом сообщает Yahoo Finance.

"Этот шаг происходит после первоначального публичного размещения компании в мае на Нью-Йоркской фондовой бирже и открытия четвертого офиса компании в Рестоне, штат Вирджиния (США)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом мюнхенском офисе будут в основном работать коммерческие, маркетинговые и технические роли.

"Среди своих клиентов компания уже насчитывает ряд ведущих германских брендов, в том числе Adidas и DHL", - добавляет издание.

В киевском офисе Similarweb будет работать более 50 специалистов по исследованиям и разработкам и IТ. Ожидается, что в течение следующих двух лет это количество увеличится в три раза.

"Офис будет служить техническим центром, привлекая высококвалифицированную рабочую силу Украины и должен стать важной частью глобального успеха Similarweb", - говорится в сообщении.

Как пишет AIN.UA, в Украине уже есть офис SimilarWeb.

"Еще в 2015 году целью быстрого усиления и расширения ресурсов разработки в Киеве уже был создан офис компании.

Первоначально присутствие Similarweb в Украине начиналось как партнерство с Ciklum, но уже к 2016 году все сотрудники киевского офиса (тогда их было 15 человек) были штатными сотрудниками SimilarWeb", - пишет издание.

Экономическая правда