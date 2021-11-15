Кабмин выделил 67,5 миллионов для выявления штамма "Дельта" в регионах

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Кабинет министров выделил 67,5 млн гривен для выявления штамма коронавируса "Дельта" региональным центрам контроля и профилактики заболеваний Минздрава.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Такое решение было принято во время внеочередного заседания 15 ноября с целью выполнения протокольного поручения заседания СНБО.

"Средства будут направлены на закупку 4 500 наборов тест-систем, что позволит провести 450 тыс исследований для идентификации штамма "Дельта". В среднем речь идет о 150 тысячах исследований в месяц", - пояснили в Минздраве.

"Ранее Центр общественного здоровья уже получил наборы для идентификации штамма Delta SARS-CoV-2. В рамках осуществления рутинного эпиднадзора за COVID-19, еженедельно из всех регионов Украины в ЦОС поступают образцы для идентификации указанного штамма.

Однако для более эффективного контроля за эпидемической ситуацией возникла необходимость обеспечить выявление штамма на региональных уровнях", - добавили в ведомстве.

Средства перераспределили из программы "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Напомним:

Ранее для медицинских учреждений, проводящих предварительную диагностику COVID-19, Кабинет Министров выделил 150 миллионов гривен.

Кабмин выделил дополнительные 242 млн грн на программу противодействия коронавирусу в Украине.

Экономическая правда