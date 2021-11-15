Royal Dutch Shell станет налоговым резидентом Британии и сократит название
Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell сменит акционерную структуру, станет налоговым резидентом Великобритании вместо Нидерландов и сократит название просто до Shell.
Об этом сообщается на сайте компании.
В частности, планируется отказаться от акций класса A и B и прийти к единому стандарту бумаг.
Упростить акционерную структуру хотят, чтобы "увеличить скорость и гибкость сделок с капиталом и портфелем".
"Упрощение призвано укрепить конкурентоспособность Shell, а также реализацию стратегии, чтобы стать бизнесом с нулевыми выбросами", – заявили в компании.
Кроме этого, Royal Dutch Shell хотят сделать налоговым резидентом Великобритании. Отмечается, что компания была зарегистрирована в Британии с налоговым резидентством в Нидерландах. Топ-менеджмент компании также планирует переехать из Гааги в Лондон.
Также Royal Dutch Shell сократит свое название и оставит просто Shell.
Как пишет Bloomberg, компания объявляет о капитальном переустройстве своей юридической и налоговой структуры и уходит из Нидерландов на фоне ухудшения отношений со страной.
Отношения компании с Нидерландами испортились в последние месяцы на фоне климатической повестки дня, добавляет издание.
В правительстве Нидерландов заявили, что "неприятно удивлены" таким объявлением компании.
Экономическая правда
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