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Royal Dutch Shell станет налоговым резидентом Британии и сократит название

Понедельник, 15 ноября 2021, 16:45
 
unsplash

Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell сменит акционерную структуру, станет налоговым резидентом Великобритании вместо Нидерландов и сократит название просто до Shell.

Об этом сообщается на сайте компании.

В частности, планируется отказаться от акций класса A и B и прийти к единому стандарту бумаг.

Упростить акционерную структуру хотят, чтобы "увеличить скорость и гибкость сделок с капиталом и портфелем".

"Упрощение призвано укрепить конкурентоспособность Shell, а также реализацию стратегии, чтобы стать бизнесом с нулевыми выбросами", – заявили в компании.

Кроме этого, Royal Dutch Shell хотят сделать налоговым резидентом Великобритании. Отмечается, что компания была зарегистрирована в Британии с налоговым резидентством в Нидерландах. Топ-менеджмент компании также планирует переехать из Гааги в Лондон.

Также Royal Dutch Shell сократит свое название и оставит просто Shell.

Как пишет Bloomberg, компания объявляет о капитальном переустройстве своей юридической и налоговой структуры и уходит из Нидерландов на фоне ухудшения отношений со страной.

Отношения компании с Нидерландами испортились в последние месяцы на фоне климатической повестки дня, добавляет издание.

В правительстве Нидерландов заявили, что "неприятно удивлены" таким объявлением компании.

Экономическая правда

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