Американские компании купили рекордное количество роботов из-за нехватки работников

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За девять месяцев 2021 года американские компании купили 29 тысяч роботов на 1,48 миллиарда долларов для работы, что стало рекордным показателем в истории США.

Об этом пишет CNN.

Это количество превысило пиковый показатель 2017 года.

Причиной такой массовой роботизации стали высокий рост спроса на товары и продукцию, а также трудности с поиском специалистов. Многие компании на фоне последствий пандемии коронавируса не смогли привлечь или вернуть сотрудников, поэтому сделали ставку на роботов.

В основном роботов закупили автомобильные и металлургические компании, а также производители продуктов питания.

Впрочем, рост масштабов покупки роботов наблюдается почти во всех отраслях американской экономики.