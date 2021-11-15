Все разделы
Укр / Рус

Американские компании купили рекордное количество роботов из-за нехватки работников

Понедельник, 15 ноября 2021, 10:40
 
Brett Carlsen/Getty Images

За девять месяцев 2021 года американские компании купили 29 тысяч роботов на 1,48 миллиарда долларов для работы, что стало рекордным показателем в истории США.

Об этом пишет CNN.

Это количество превысило пиковый показатель 2017 года.

Причиной такой массовой роботизации стали высокий рост спроса на товары и продукцию, а также трудности с поиском специалистов. Многие компании на фоне последствий пандемии коронавируса не смогли привлечь или вернуть сотрудников, поэтому сделали ставку на роботов.

В основном роботов закупили автомобильные и металлургические компании, а также производители продуктов питания.

Впрочем, рост масштабов покупки роботов наблюдается почти во всех отраслях американской экономики.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

США работа

powered by lun.ua
Материалы по теме
Трансформация пенсионной системы 15 ноября 2021, 08:13
Байден подписал закон об усилении ограничений США для Huawei и ZTE 12 ноября 2021, 17:05
Почему выгода от инвестиций в американские акции выше, чем в недвижимость 11 ноября 2021, 08:06
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!