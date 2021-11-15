ГБР открыло дело после аудита госдач для высокопоставленных чиновников

Дом отдыха "Конча-Заспа" koncha-zaspa.kiev.ua

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование после проверки Комплекса отдыха "Пуща-Водица" и Дома отдыха "Конча-Заспа". Базами управляет Государственное управление делами.

Об этом говорится в ответе Государственной аудиторской службы на запрос Марлина.

Уголовное производство было открыто по статье 364 Уголовного кодекса Украины, а именно по злоупотреблению властью с тяжелыми последствиями.

Производство открыли по результатам аудита использования государственного имущества и землепользования базами отдыха, проведенного Государственной аудиторской службой летом 2021 года.

Напомним, что за первое полугодие 2021 года предприятия Государственного управления делами получили убытки на 10,9 млн. грн.

Ранее Марлин сообщал, как резиденция "Синегора", на которой отдыхают высшие должностные лица, с 2017 года получила 57,7 млн грн убытков.

Экономическая правда