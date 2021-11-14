AstraZeneca получила более миллиарда долларов убытков

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В III квартале 2021 года фармацевтическая компания AstraZeneca Plc, разработчик вакцины против COVID-19, получила 1,651 миллиард долларов чистого убытка, несмотря на рост выручки в 1,5 раза.

Об этом говориться в отчете компании, передает Интефакс-Украина.

Сообщается, что годом ранее компания отчиталась о 651 млн долл чистой прибыли за аналогичный период.

В расчете на акцию убыток составил 1,1 долл против прибыли в 0,49 в прошлом году.

Квартальная выручка компании выросла до 9,866 млрд с 6,578 млрд долл годом ранее. Выручка без учета реализации вакцины от коронавируса увеличилась на 34%.