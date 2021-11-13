Американская Johnson & Johnson планирует разделиться на две компании, акции которых будут торговаться на биржах.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что J&J в первую компанию войдет высокодоходный и рискованный бизнес рецептурных препаратов и медицинских устройств, а в другую войдет широко известный, но медленно растущий бизнес в сфере потребительских товаров медицинского назначения.

По словам главного исполнительного директора компании Алекса Горски, J&J откажется от потребительского подразделения в течение 18-24 месяцев. По его словам, компания приняла такое решение, поскольку бизнес, клиенты и рынки сильно "разошлись в разные стороны" в последние годы, в том числе во время пандемии COVID-19.

Какую форму примет разделение, как будет называться новая компания и кто ее возглавит, еще предстоит решить, добавил он. При этом J&J планирует структурировать сделку так, чтобы она не облагалась налогами. По словам CEO, вполне вероятно, что J&J выделит потребительское подразделение и проведет размещение акций, но решение пока не принято.

Напоминаем:

За последние три месяца рыночная стоимость компании снизилась на 6,9%, тогда как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 1,2%.

В настоящее время компания выпускает потребительскую продукцию под такими марками, как Johnson's Baby, Neutrogena, o.b., Carefree, Reach, Clean & Clear, RoC, а также контактные линзы Acuvue, пластыри и перевязочные материалы, безрецептурные лекарства, в том числе противоаллергический препарат Zyrtec.