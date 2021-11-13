Администрации морских портов ищет независимых членов в набсовет
Комитет по назначениям руководителей особо важных для экономики предприятий объявил конкурсный отбор на две должности независимых членов наблюдательного совета "Администрации морских портов Украины".
Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
Прием документов от кандидатов продолжается по 29 ноября 2021 года.
Как отметили аналитики SOE Weekly, наблюдательный совет "АМПУ" в настоящее время состоит из пяти членов, при этом два места вакантны.
Напоминаем:
АМПУ создана в 2013 году для управления государственным имуществом в морских портах страны и его эффективного использования, создания механизмов привлечения инвестиций в портовую инфраструктуру для ее развития и стабильной работы бизнеса.
Среди других задач Администрации – поддержка паспортных глубин акваторий портов, обеспечение безопасности мореплавания и т.д.
Структура предприятия состоит из центрального офиса в Киеве, филиалов "Дельта-Лоцман" и "Дноуглубительный флот", а также 13 филиалов в морских портах Украины.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua