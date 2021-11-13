Укргидроэнерго присоединилась к энергетической ассоциации
Укргидроэнерго присоединилась к Украинской энергетической Ассоциации, такое решение было принято на общем собрании Ассоциации.
Об этом говорится в пресс-релизе госкомпании.
Также вместе с Укргидроэнерго членами УЭА стали Украинская энергетическая биржа и Институт транспорта нефти.
"Новые члены Ассоциации являются действенными и авторитетными игроками энергетического сектора и на протяжении многих лет являются надежной экономической и научно-технической поддержкой энергетики Украины", - отметили в ассоциации.
Напоминаем:
На сегодняшний день в состав УЭА входят 20 компаний государственного и частного сектора энергетики и охватывают все ключевые направления работы ТЭК.
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