Укргидроэнерго присоединилась к энергетической ассоциации

Укргидроэнерго присоединилась к Украинской энергетической Ассоциации, такое решение было принято на общем собрании Ассоциации.

Об этом говорится в пресс-релизе госкомпании.

Также вместе с Укргидроэнерго членами УЭА стали Украинская энергетическая биржа и Институт транспорта нефти.

"Новые члены Ассоциации являются действенными и авторитетными игроками энергетического сектора и на протяжении многих лет являются надежной экономической и научно-технической поддержкой энергетики Украины", - отметили в ассоциации.

Напоминаем:

На сегодняшний день в состав УЭА входят 20 компаний государственного и частного сектора энергетики и охватывают все ключевые направления работы ТЭК.