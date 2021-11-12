Пользователи Apple смогут передавать "по наследству" данные iCloud

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Apple запустила новую функцию Digital Legacy ("Цифровое наследие"), которая позволит пользователям iPhone, iPad и Mac выбрать до 5 человек, которые смогут получить доступ к их учетной записи iCloud после их смерти.

Об этом пишет The Verge.

Издание отмечает, что сейчас, когда умирает человек, очень трудно получить доступ к его учетной записи в iCloud, иногда это невозможно, если не знать пароль от смартфона.

Новая функция позволяет выбрать до 5 "наследников" среди контактов пользователя (Legacy Contact): в случае смерти данные передаются им.

При этом "наследники" смогут увидеть фотографии в iCloud, документы и покупки.

Для активации Digital Legacy Apple потребуется свидетельство о смерти и специальный ключ доступа.

The Verge пишет, что это значительно облегчит процесс получения цифровых данных умершего человека.

"Раньше в случае смерти родственника доступ можно получить по решению суда, однако регламенты Apple были устроены так, что даже это не гарантировало решение проблемы, из-за чего компанию критиковали", - пишет издание.

Функция пока доступна в бета-версии iOS 15.2. Для большинства пользователей она станет доступна после полного запуска программного обеспечения.

Apple не сообщила, какая версия macOS будет поддерживать эту функцию.

При этом Facebook и Google имеют схожие функции.

В частности, в Facebook "наследник" не получает доступа к сообщениям, но может менять фото профиля, отвечать на заявки в друзья.

Google предлагает, что доступ к данным может быть передан другому в случае длительного отсутствия активности в аккаунте.

Экономическая правда