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Spotify покупает платформу аудиокниг Findaway

Пятница, 12 ноября 2021, 19:40
 
unsplash

Стриминговый сервис Spotify покупает платформу для аудиокниг Findaway и запустит в своем приложении раздел с книгами.

Об этом пишет TechCrunch.

В Spotify отказались поделиться финансовыми условиями сделки, которая, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале 2021 года при условии рассмотрения и одобрения регуляторами.

Findaway основана в 2004 году – она занимается распространением аудиокниг на различные платформы и созданием книг в аудиоформате.

Среди ее партнеров - Apple, Google, Storytel, Scribd, Overdrive, Audiobooks, Nook, Rakuten Kobo, Chirp.

"Spotify планирует расширить имеющиеся мощности Findaway в аудиоиндустрии. Сервис также планирует открыть доступ к аудиокнигам для всех своих пользователей - около 381 млн человек", - пишет издание.

Ожидается, что первые интеграции аудиокниг появятся в начале следующего года.

"Согласно оценкам различных исследований, индустрия аудиокниг, как ожидается, вырастет с 3,3 миллиарда долларов в 2020 году до 15 миллиардов долларов к 2027 году, поэтому Spotify считает, что Findaway стоит инвестиций", - добавляет TechCrunch.

Компания также отметила, что рассматривает соглашение с Findaway как начало своих амбиций в сфере аудиокниг, поэтому в будущем она может решить расширить команду.

Экономическая правда

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компании мир технології

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