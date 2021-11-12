Spotify покупает платформу аудиокниг Findaway
Стриминговый сервис Spotify покупает платформу для аудиокниг Findaway и запустит в своем приложении раздел с книгами.
Об этом пишет TechCrunch.
В Spotify отказались поделиться финансовыми условиями сделки, которая, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале 2021 года при условии рассмотрения и одобрения регуляторами.
Findaway основана в 2004 году – она занимается распространением аудиокниг на различные платформы и созданием книг в аудиоформате.
Среди ее партнеров - Apple, Google, Storytel, Scribd, Overdrive, Audiobooks, Nook, Rakuten Kobo, Chirp.
"Spotify планирует расширить имеющиеся мощности Findaway в аудиоиндустрии. Сервис также планирует открыть доступ к аудиокнигам для всех своих пользователей - около 381 млн человек", - пишет издание.
Ожидается, что первые интеграции аудиокниг появятся в начале следующего года.
"Согласно оценкам различных исследований, индустрия аудиокниг, как ожидается, вырастет с 3,3 миллиарда долларов в 2020 году до 15 миллиардов долларов к 2027 году, поэтому Spotify считает, что Findaway стоит инвестиций", - добавляет TechCrunch.
Компания также отметила, что рассматривает соглашение с Findaway как начало своих амбиций в сфере аудиокниг, поэтому в будущем она может решить расширить команду.
Экономическая правда
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