В Раде предлагают разделить арендную плату за землю и земельный налог

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий не учитывать арендную плату за участки коммунальной и госсобственности составной частью платы за землю.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Среди авторов законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях взимания земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в постоянном пользовании" №6291, зарегистрированного 5 ноября, - в частности, председатель Комитета ВР по аграрной и земельной политике Николай Сольский, нардепы Александр Гайду, Максим Гузенко, Артем Черноморов (все – "Слуга народа") и Иван Чайковский (депутатская группа "За будущее").

Законопроект предлагает установить правило, согласно которому арендная плата за земельные участки государственной, коммунальной собственности, переданные в аренду субъектами права постоянного пользования земельными участками, не является составляющей платы за землю.

"Передача в аренду земельных участков государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций, находящихся в постоянном пользовании, для выращивания сельскохозяйственных культур будет способствовать увеличению доходов местных бюджетов, поскольку арендаторы таких земель, используя арендованные земельные участки, будут уплачивать или единый налог, или другие налоги, действующие при общей системе налогообложения", - говорится в пояснительной записке.

Нардепы заявляют, что принятие документа позволит увеличить доходы местных бюджетов и будет способствовать выведению из тени использования земель государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

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Экономическая правда