Сертификат или отрицательный тест: УЗ вводит ограничения для пассажиров электричек в Киевской области

уз

С 13 ноября в соответствии с решением областной комиссии по техногенно-экологической безопасности меняются правила путешествия в пригородном сообщении Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно новым правилам, пассажиры, путешествующие в пригородном железнодорожном сообщении в Киевской области, должны иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест

С 13 ноября проезд во всех пригородных электропоездах области осуществляется при наличии:

или сертификата о вакцинации;

или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19;

или отрицательного экспресс-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до рейса.

"В случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса полицией", - пояснили в УЗ.

Там напомнили, что 11 октября Кабмин внес изменения в постановление № 1236, предусматривающие ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах с широким распространением COVID-19.

Согласно обновленным КМУ правилам перевозок, в карантинный период с 21 октября железнодорожные перевозки в дальнем сообщении на "желтом" и "красном" уровнях будут разрешены пассажирам при наличии у них:

билета на проезд;

документа, удостоверяющего личность (перечень таких документов утвержден приказом Министерства транспорта и связи);

документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);

или отрицательного результата ПЦР-теста (также в приложении Дія) или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа.

Напомним:

С субботы 13 ноября общественный транспорт в Киевской области заработает с усиленными ограничительными мерами.

Экономическая правда