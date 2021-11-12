Сертификат или отрицательный тест: УЗ вводит ограничения для пассажиров электричек в Киевской области
С 13 ноября в соответствии с решением областной комиссии по техногенно-экологической безопасности меняются правила путешествия в пригородном сообщении Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Согласно новым правилам, пассажиры, путешествующие в пригородном железнодорожном сообщении в Киевской области, должны иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест
С 13 ноября проезд во всех пригородных электропоездах области осуществляется при наличии:
- или сертификата о вакцинации;
- или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19;
- или отрицательного экспресс-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до рейса.
"В случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса полицией", - пояснили в УЗ.
Там напомнили, что 11 октября Кабмин внес изменения в постановление № 1236, предусматривающие ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах с широким распространением COVID-19.
Согласно обновленным КМУ правилам перевозок, в карантинный период с 21 октября железнодорожные перевозки в дальнем сообщении на "желтом" и "красном" уровнях будут разрешены пассажирам при наличии у них:
- билета на проезд;
- документа, удостоверяющего личность (перечень таких документов утвержден приказом Министерства транспорта и связи);
- документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;
- или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19);
- или отрицательного результата ПЦР-теста (также в приложении Дія) или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа.
Напомним:
С субботы 13 ноября общественный транспорт в Киевской области заработает с усиленными ограничительными мерами.
Экономическая правда
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