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О рынке земли: все, что нужно знать

Четыре месяца рынка земли: с какими проблемами сталкиваются продавцы и покупатели

Пятница, 12 ноября 2021, 14:05
 
unsplash

Рынок земли уже работает более 100 дней – что показали первые четыре месяца открытия рынка земли, с которыми проблемными вопросами сталкиваются участники рынка, и что может измениться в существующих процедурах и правилах. ЭП подготовила ответы на эти вопросы.

Также в видео ответы на следующие вопросы:

  • Какие статистические результаты по продажам земли?
  • Почему такие дорогие услуги у нотариусов и когда можно ожидать понижения цены?
  • Почему иногда неправильно начисляются налоги?
  • В чем проблема с экспертно-денежной оценкой и когда это будет решено?

Как продавать землю (пай). Инструкция

Напоминаем:

Рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021 года. 

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. 

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. 

Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.

Больше о рынке земли, ценах, сделках и лайфхаках читайте в рубрике ЭП "Земельный гид".

Экономическая правда

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