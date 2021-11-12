Четыре месяца рынка земли: с какими проблемами сталкиваются продавцы и покупатели
Рынок земли уже работает более 100 дней – что показали первые четыре месяца открытия рынка земли, с которыми проблемными вопросами сталкиваются участники рынка, и что может измениться в существующих процедурах и правилах. ЭП подготовила ответы на эти вопросы.
Также в видео ответы на следующие вопросы:
- Какие статистические результаты по продажам земли?
- Почему такие дорогие услуги у нотариусов и когда можно ожидать понижения цены?
- Почему иногда неправильно начисляются налоги?
- В чем проблема с экспертно-денежной оценкой и когда это будет решено?
Как продавать землю (пай). Инструкция
Напоминаем:
Рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля 2021 года.
До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам.
Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.
Больше о рынке земли, ценах, сделках и лайфхаках читайте в рубрике ЭП "Земельный гид".
Экономическая правда
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