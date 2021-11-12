Минобороны назвало самые убыточные предприятия за ІІ квартал

В Министерстве обороны выделили 24 государственных предприятия, которые во втором квартале 2021 года отчитались о совокупном чистом убытке на сумму 12,5 миллиона гривень.

Об этом свидетельствует информация ведомства, предоставленная на запрос Марлин.

В частности, концерн "Военторгсервис", предоставляющий услуги кейтеринга, аренды, банно-прачечного обслуживания, гостиничных услуг, пошива одежды и прочее во втором квартале получил 4,6 млн грн чистых убытков.

Черкасский автомобильный ремонтный завод получил 3 млн. грн. Сколевский военный лесхоз – 2,1 млн грн. ГП "База ремонта техники" - 570 тыс. грн.

ГП "Инвестжилье", которое занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, получило во втором квартале 461 тыс грн убытков.

Также в Минобороны перечислили причины убыточности собственных предприятий.

Концерн "Военторгсервис" не выиграл ни одного лота на тендерах. Более того, на финансовый результат повлияло также уменьшение товарооборота торговли и общественного питания.

Повышение заработной платы, повышение цен на коммунальные платежи, материалы, запасные части при выполнении работ по ценам в прошлом году негативно сказались на результате Черкасского автомобильно-ремонтного завода.

Предприятие "Сколевский военный лесхоз" сократил объемы продаж продукции из-за отсутствия согласования лесного фонда на 2020-2021 годы, а также из-за отсутствия сырья и потери рынка сбыта.

Причиной убыточности ГП "Инвестжилье" стало уменьшение заказов на непрофильные для предприятия работы, а именно изготовление металлических конструкций и ремонт автомобильной техники.

Государственное предприятие "База ремонта техники" находится в процессе реорганизации путем присоединения к ГП "Киевское управление механизации и строительства".

Почему Минобороны не передает непрофильные для себя и убыточные предприятия на приватизацию в ведомстве не сообщают.

Ранее Марлин писал об убытках предприятий Минобороны за 2020 год, достигших 21,7 млн грн.

Экономическая правда