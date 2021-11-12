Известные российские миллиардеры предлагали за monobank 1 миллиард долларов – Forbes

Герман Хан и Михаил Фридман riafan.ru

Международный консорциум во главе с LetterOne (основные владельцы – российские миллиардеры Михаил Фридман, Герман Хан и их партнеры) планировал приобрести украинскую финтех-компанию monobank более чем за 1 миллиард долларов.

Об этом рассказали Forbes два не связанных друг с другом финансиста.

О переговорах с неназванными инвесторами рассказал и Сергей Попенко, глава наблюдательного совета Универсал Банка, на базе которого работает mono.

"Инвесторы к нам приходили, вы же читали прессу", – говорит он. Источник, близкий к владельцам LetterOne, не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Соглашение не состоялось, потому что партнеры не смогли договориться между собой, объясняет Олег Гороховский, один из основателей Fintech Band (паритетно владеет monobank вместе с группой ТАС Сергея Тигипко).

"Были интенсивные переговоры. Наша сторона еще не готова к транзакции, – сказал Попенко. – Это был интерес, который привел к нашим размышлениям. Но наша готовность была недостаточной".

Оценка mono в 1 млрд долларов, которую ранее озвучивал и Гороховский, Попенко считает обоснованной: проект нужно оценивать по мультипликаторам не банков, а технологических компаний, считает он.

"Если применить мультипликатор по прибыли, которая даже в Украине составляет 6, стоимость mono будет составлять 1 млрд долларов, – говорит Попенко. – Будучи нулевым активом три года назад, monobank сейчас обслуживает более четырех миллионов клиентов и имеет второй по размеру ритейловый портфель в стране после ПриватБанка. Когда есть такая успешная история, рынок и риск страны вторичны. В такие компании инвесторы готовы вкладываться по любым мультипликаторам".

Прогноз по прибыли monobank в 2021 году по состоянию на начало октября – 4 млрд грн, говорил Forbes Попенко. Однако банк может заработать и больше – около 5 млрд. грн., уточнил Гороховский.

Совладельцы mono пока не получали новых предложений от потенциальных покупателей. Один из дальнейших сценариев, по словам Гороховского, – продажа части mono через SPAC или IPO в горизонте трех лет.

Михаил Фридман занимает 11-ю строчку в рейтинге самых богатых людей России от Forbes с отметкой 15,5 млрд долларов, Герман Хан – 18-ый в рейтинге с отметкой 10 млрд долларов.

В мировом рейтинге миллиардеров Фридман на 128-м месте, Хан – на 224-м.

В Украине им принадлежит Альфа Банк Украина, крупнейший телеком-оператор Киевстар и IDS Borjomi (бренды "Моршинская", "Миргородская").