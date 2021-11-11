Все разделы
Укр / Рус

Саудовская Аравия будет покупать украинскую черную икру

Четверг, 11 ноября 2021, 19:35
 
Дмитрий ларин

Украина и Королевство Саудовская Аравия согласовали форму сертификата на экспортируемые из Украины продукты, происходящие от водных животных (икра, морепродукты и т.п.).

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласование сертификата стало результатом работы, проведенной дипломатами Министерства иностранных дел Украины и специалистами Госпотребслужбы с коллегами из КСА. Указанная форма сертификата вступает в силу 1 декабря 2021 года.

Рынок Королевства Саудовской Аравии крайне важен для Украины. С каждым годом наши экспортеры получают на нем все больше возможностей. Это касается производителей мяса, молока, меда, яиц. Теперь же украинские производители получили желаемую возможность экспортировать в Королевство продукты, происходящие от водных животных. А если конкретно, то мы ожидаем экспорта в Саудовскую Аравию черной икры украинского производства", - отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Согласно процедуре, определенной компетентным органом КСА, потенциальные экспортеры должны пройти процедуру аккредитации для получения права на экспорт продуктов для потребления человеком.

Методические указания и разъяснения для экспорта пищевых продуктов в Королевство Саудовская Аравия опубликованы на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество" – "Ветеринария и безопасность" – "Требования стран мира" – "Справочная информация по экспорту в Королевство Саудовская Аравия".

Госпродпотребслужба, Минэкономики и Министерство иностранных дел Украины совместно работают над открытием новых рынков для украинского экспорта, оказывая поддержку производителям и устраняя технические препятствия в торговле, а также обеспечивая государственные гарантии соблюдения требований стран-партнеров, говорится в сообщении.

Рекомендуем почитать: Черное золото. Как столичный журналист производит икру

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Госпродпотребслужба Саудовская Аравия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Хватит ли украинцам вина и шампанского на Новый год 4 ноября 2021, 08:04
БРСМ-Нафта использовала название Госпотребслужбы в своей рекламе — регулятор ее проверит 23 октября 2021, 11:20
Госпродпотребслужба предлагает создать лабораторию для проверки качества вина 14 сентября 2021, 09:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!