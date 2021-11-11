Instagram тестирует функцию напоминаний "Сделай перерыв"

unsplash

Instagram объявил, что на этой неделе начал тестировать новую функцию под названием "Сделай перерыв" (Take a Break), которая позволит пользователям напоминать себе, что нужно сделать перерыв в использовании программы через 10, 20 или 30 минут.

Об этом пишет TechCrunch.

"Но такие напоминания могут иметь ограниченное влияние, поскольку пользователи должны быть мотивированы настроить новый контроль для себя", - пишет издание.

Ранее компания заявляла о планах создать напоминание "Сделайте перерыв".

Руководитель компании Адам Моссери, в частности, упомянул о предстоящей функции, комментируя решение Instagram приостановить разработку версии сервиса для младших пользователей – Instagram for Kids.

"Как пример того, как Instagram решает проблемы, связанные с влиянием его продукта на психическое здоровье пользователей, он ссылался на планы Instagram создать "напоминание", например, "Сделайте перерыв", - говорится в сообщении.

"Неясно, захотят ли пользователи воспользоваться этой функцией, учитывая, что встроенные в iOS и Android элементы управления экраном уже позволяют владельцам устройств устанавливать ограничения на время, проведенное в мобильных приложениях", - добавляет издание.

По словам Моссери, новые напоминания "Сделайте перерыв" на этой неделе будут запущены в тестовом режиме с ограниченным количеством пользователей, но компания ожидает, что эта функция будет открыта для всех в ближайшие месяцы.

Экономическая правда