37% украинцев считают, что их область экономически приходит в упадок – опрос

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37% опрошенных украинцев считают, что их область сейчас экономически приходит в упадок, 33% - что она экономически развивается, 26% считают, что ничего не происходит.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"Об экономическом развитии больше указали на Западе и в Киеве, об упадке – на Востоке и Юге", - говорят социологи.

При этом наиболее виновными в проблемах региона считают центральные (35%) и местные (34%) власти. Еще 19% - самих жителей.

В то же время способными решить эти проблемы видят центральные (32%) и местные (28%) власти, а также жителей городов - 24%.

"Центральные власти больше обвиняют на Востоке и в Киеве, старшие опрошенные, а также сторонники партий Шария, Мураева и Оппозиционной платформы. Местные власти - на Западе и среди избирателей партий Сила и честь, Радикальной партии, Украинской стратегии, Свободы и Слуги народа.

Способными решить проблемы региона самими жителями больше считают в Киеве и Западе, молодежь, а также избиратели партий Свобода и УДАР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 40% опрошенных считают, что их область станет одной из наиболее развитых в Украине за следующие 5-10 лет.

Еще 22% ожидают развития в последующие 10-20 лет, при этом 16% говорят, что их область никогда не будет экономически развитой.

Еще 16% заявили, что их область уже одна из самых развитых.

"Чаще это киевляне и люди, которые сейчас видят свой регион как экономически развитый", - добавляют социологи.

Они отмечают, что около половины опрошенных украинцев не строят никаких планов на будущее. Четверть планирует свою жизнь на несколько лет вперед, около 15% – на полгода или год, 13% – на несколько месяцев.

"Строить планы на будущее легче более молодым, богатым и жителям столицы", - резюмируют авторы исследования.

Опрос был проведен 4-9 ноября 2021 года. Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.

Экономическая правда