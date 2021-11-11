Опрос: для половины украинцев основной источник дохода – зарплата

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Для 55% опрошенных украинцев основной источник дохода – зарплата, для 30% – пенсия, свой текущий уровень дохода большинство оценили как низкий (36%) или ниже среднего (36%).

Об этом свидетельствуют результаты оптимизации, проведенной Социологической группой "Рейтинг".

Еще 13% опрошенных получают доход от бизнеса, 6% – социальные выплаты.

В то же время, свой текущий уровень дохода большинство оценили как низкий (36%) или ниже среднего (36%). Как средний – 31%. При этом только 8% оценили свой доход выше среднего или как высокий.

"Четверть отметили, что их удовлетворил бы ежемесячный доход до 10 тысяч гривен. В то же время столько же (22%) ответили, что нуждаются в доходе более 30 тысяч в месяц.

Остальные озвучили промежуточные суммы: 14% – назвали 11-15 тысяч, 18% – 16-20 тысяч, 8% – 21-25 тысяч, 11% – 26-30 тысяч. Чем ниже доход, тем меньшую сумму называют желанной", – заявляют социологи.

Они добавляют, что заметно меньший желанный доход называли женщины. В частности, самые низкие запросы у старших женщин - из них большинство устроила бы сумма до 10 тысяч. Самые высокие запросы на заработок у мужчин среднего и младшего возраста, а также жителей столицы.

Опрос был проведен 4-9 ноября 2021 года. Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.

Экономическая правда