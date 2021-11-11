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Состояние Маска выросло на 10 миллиардов долларов на фоне роста акций Tesla

Четверг, 11 ноября 2021, 10:20
 
getty images

Акции Tesla в среду подорожали на 4,3% - состояние Илона Маска благодаря этому выросло на 10,6 млрд долларов (до 281,6 млрд долл).

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени.

За день до этого из-за обвала акций состояние Маска сократилось на 33,3 млрд дол.

При этом в течение 3 дней Маск продал акций Tesla на 5 млрд долл, пишет Bloomberg.

В частности, в понедельник Маск продал пакет акций стоимостью 1,1 млрд долл. в рамках сделки, которая планировалась с середины сентября, сообщает CNBC.

Остальные соглашения прошли во вторник и среду, данных о том, что они были заранее спланированы, в отчетах SEC нет.

Как пишет WSJ, Маск продал акции по выполнению налоговых обязательств, связанных с реализацией опционов на них.

Напомним:

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал акций на сумму около 5 миллиардов долларов.

Акции Tesla на торгах 8 ноября упали после того, как подписчики основателя компании Илона Маска проголосовали за продажу 10% его доли.

Экономическая правда

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Маск Tesla

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