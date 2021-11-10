Кабмин погасит пенсионный долг внутренне перемещенным лицам

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Кабмин принял порядок погашения долга по пенсиям перед внутренне перемещенными лицами, на это потратят 11 млрд грн.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, проект постановления правительства.

На заседании 10 ноября правительство приняло постановление, которым определило порядок выплаты пенсионных долгов ВПЛ с временно оккупированных Донбасса и Крыма за прошлые периоды.

Погашение долгов начнется в следующем году. Недополученные пенсии будут выплачиваться постепенно из расчета ежемесячно в размере прожиточного минимума.

"Надеемся полностью погасить задолженность за два года", - отметила она.

Верещук напомнила, что в 2018 году были приостановлены пенсионные выплаты за прошлые периоды переселенцам из временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Ожидается, что на погашение пенсионных долгов ВПЛ из государственного бюджета будет израсходовано более 11,2 млрд гривен, 6,2 млрд гривен из них – в следующем году.

Экономическая правда