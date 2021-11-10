Глава СБУ отчитался о борьбе с контрабандой: плюс 980 миллионов в бюджет
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что благодаря работе ведомства по борьбе с контрабандой с начала года доначислили почти 2 млрд грн таможенных платежей и уплачено 981 млн грн в госбюджет.
Об этом Баканов сказал на брифинге после заседания СНБО.
По его словам, активы топ-контрабандистов, против которых весной были введены санкции, были заблокированы, а деятельность "многих субъектов предпринимательской деятельности" остановлена.
"Под ограничения в общей сложности попали 22 физических и 146 юридических лиц", - добавил глава СБУ.
"Это вполне оправданные шаги. Ведь раньше были зафиксированы подозрительные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов, на 938 миллионов гривен. Этим субъектам заблокированы активы и остановлена их финансово-хозяйственная деятельность. По топ-контрабандистам также открыто уголовное производство", - сказал Баканов.
Он отметил, что были остановлены финансовые операции в 23 банках, ограничено право совершать нотариальные действия по 104 объектам недвижимости, прекращена выдача разрешений и лицензий на ввоз и вывоз валютных ценностей.
Также Баканов заявил о ряде шагов, которые, по его словам, необходимо предпринять на уровне государства для более эффективной борьбы с контрабандой. В частности, это, по его словам, введение уголовной ответственности за контрабанду товаров в крупных размерах, введение "Электронной акцизной марки" и т.д.
Напомним:
В результате борьбы с контрабандой поступления в бюджет увеличились на 47 миллиардов гривен, однако контрабанда все еще существует, и люди, которые находятся под санкциями, продолжают свою деятельность, заявил ранее Данилов.
На заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.
После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.
21 апреля ОП обнародовал указ о применении санкции в отношении еще 13 человек.
30 июля СНБО расширила список контрабандистов, против которых вводятся санкции – в него вошли еще три человека и 24 связанных с ними компании.
Экономическая правда
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