В Instagram готовят запуск платных подписок на блоггеров
В соцсети Instagram появятся платные подписки, которые позволят пользователям платить за эксклюзивный контент блоггеров.
Об этом пишет TechCrunch.
В самой соцсети новой функции пока нет.
В то же время в AppStore появились цены на подписку: от 0,99 до 4,99 доллара.
Ранее в этом году Instagram заявлял, что будет изучать идею подписок.
Также в соцсети говорили, что работают над "эксклюзивными историями" - функция предусматривает, что после оплаты подписки пользователи будут иметь доступ к Stories, которые не будут доступны широкой аудитории.
О планах ввести подписки глава Instagram Адам Моссери заявил в мае.
Тогда он сказал, что для развития возможностей монетизации контента креаторов компания думает о введении платных подписок и запуске NFT-функций в приложении.
Экономическая правда
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