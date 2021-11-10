Все разделы
Укр / Рус

В Instagram готовят запуск платных подписок на блоггеров

Среда, 10 ноября 2021, 16:30
 
unsplash

В соцсети Instagram появятся платные подписки, которые позволят пользователям платить за эксклюзивный контент блоггеров.

Об этом пишет TechCrunch.

В самой соцсети новой функции пока нет.

 

В то же время в AppStore появились цены на подписку: от 0,99 до 4,99 доллара.

Ранее в этом году Instagram заявлял, что будет изучать идею подписок.

Также в соцсети говорили, что работают над "эксклюзивными историями" - функция предусматривает, что после оплаты подписки пользователи будут иметь доступ к Stories, которые не будут доступны широкой аудитории.

О планах ввести подписки глава Instagram Адам Моссери заявил в мае.

Тогда он сказал, что для развития возможностей монетизации контента креаторов компания думает о введении платных подписок и запуске NFT-функций в приложении.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Instagram

powered by lun.ua
Материалы по теме
Скандальные расследования о работе Facebook: что рассказала Сенату инсайдер "Шон" и как отреагировал на это Цукерберг 6 октября 2021, 19:30
Второе большое падение: почему Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger и Oculus VR упали 5 октября 2021, 07:00
В работе Instagram произошел масштабный сбой 2 сентября 2021, 16:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!