В Instagram готовят запуск платных подписок на блоггеров

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В соцсети Instagram появятся платные подписки, которые позволят пользователям платить за эксклюзивный контент блоггеров.

Об этом пишет TechCrunch.

В самой соцсети новой функции пока нет.

В то же время в AppStore появились цены на подписку: от 0,99 до 4,99 доллара.

Ранее в этом году Instagram заявлял, что будет изучать идею подписок.

Также в соцсети говорили, что работают над "эксклюзивными историями" - функция предусматривает, что после оплаты подписки пользователи будут иметь доступ к Stories, которые не будут доступны широкой аудитории.

О планах ввести подписки глава Instagram Адам Моссери заявил в мае.

Тогда он сказал, что для развития возможностей монетизации контента креаторов компания думает о введении платных подписок и запуске NFT-функций в приложении.

Экономическая правда