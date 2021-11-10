Socar оплатил 5 миллионов из-за сговора по делу 2016 года

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Socar Petroleum уплатил 5 млн грн штрафа и пени по делу 2016 года о сговоре на рынке.

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета.

Непосредственно штраф составил 2,5 млн грн, еще 2,5 млн грн компания уплатила в виде пени за просрочку уплаты штрафа. Платеж был перечислен в бюджет 4 ноября.

Этот штраф АМКУ наложил еще в 2016 году за сговор на рынке. Тогда оштрафовали семерых трейдеров, в том числе ОККО (на 77 млн грн), ВОГ (на 54 млн грн) и Альянс Холдинг (Shell) на 39 млн грн.

Комитет установил, что компании поддерживали на информационных табло своих АЗС подобные розничные цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо.

Они также применяли сложные и непрозрачные "программы лояльности" и вводили условия акций и предоставление скидок, при которых потребители не имели информации о реальном размере окончательных розничных цен на топливо. Помимо штрафа сети АЗС обязали исправить нарушения.

В настоящее время ООО "Золотой экватор" (Оператор WOG), ООО "ВОГ Ритейл" и ЧП "Окко нефтепродукт" оспаривают данное решение АМКУ и не уплатили штраф.

ООО "Альянс Холдинг", ПИИ "АМИК Украина" и ООО "Параллель-М ЛТД" штраф уплатили.

Напоминаем:

Антимонопольный комитет оштрафовал нефтетрейдеров на 204,325 млн. гривен за согласованные действия на рынке.

Экономическая правда