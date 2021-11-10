Конкурент Tesla привлек во время IPO почти 12 миллиардов долларов

фото: Rivian Automotive

Во время первичного публичного размещения акций (IPO) производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. собрал около 11,9 млрд долл.

Об этом пишет Bloomberg.

Это стало крупнейшим IPO со времен размещения Facebook в 2012 году и шестым в истории.

Отмечается, что компания продала 153 млн акций.

По данным агентства, акции автопроизводителя начнут торговаться в среду в Нью-Йорке по цене 78 долл за штуку - это означает оценку компании примерно в $76,4 млрд.

Как пишет CNBC, такая оценка позволяет Ribian приблизиться к крупнейшим игрокам автомобильной отрасли США - Ford и General Motors, рыночная стоимость которых составляет 79 млрд и 85 млрд долл. соответственно.

В феврале оценка компании составила около 27 млрд. дол.

Как пишет WSJ, главным конкурентом Rivian остается компания Tesla.

"Хотя Rivian находится на гораздо более ранней стадии развития, терпит большие убытки и до недавнего времени не имела дохода, инвесторов явно заинтересовал большой потенциал компании", - пишет газета.

Экономическая правда