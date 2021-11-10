УЗ обещает в скором времени вернуть на рейсы двухэтажные поезда Škoda

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"Укрзализныця" планирует вернуть на маршруты два двухэтажных электропоезда Skoda в конце этого года и начале следующего.

Об этом рассказал глава филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци" Александр Перцовский в ходе форума "Большая стройка: Новая железная дорога", передает ЦТС.

Перцовский подтвердил анонсированные ранее планы "Укрзализныци" завершить ремонт и запустить на маршруты первый из двух двухэтажных электропоездов до конца 2021 года. Также он обозначил сроки по второму электропоезду.

"Под забором несколько лет стояли двухэтажные Skoda. Из этих двух поездов один выйдет на маршруты до конца этого года – уже заканчивается его капитально-восстановительный ремонт. Второй выйдет в начале первого квартала следующего года", – отметил Перцовский.

Напоминаем:

Филиал "Украинская железнодорожная скоростная компания" АО "Укрзализныця" в декабре 2020 года заключил соглашение с "Киевским электровагоноремонтным заводом" на ремонт двух поездов Skoda общей стоимостью 291,51 млн грн.

Ремонт одного поезда обойдется в 145,76 млн. грн. Из этих средств больше половины уйдет на покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, работы и услуги от производителя Škoda – 72,9 млн. грн.

Электропоезд EJ675 Skoda City Elephant состоит из шести двухэтажных вагонов на 623 места (46 первого класса, 590 второго класса), рассчитан на скорость работы 160 км/ч.

"Укрзализныця" приобрела эти поезда перед чемпионатом Европы по футболу.

Сначала они ходили по маршрутам Харьков/Донецк-Симферополь, а после 2014 года были переведены на маршруты Киев-Харьков/Тернополь.

Škoda не работают с 2018 года из-за технических неисправностей и сейчас находятся в одном из депо Киева.