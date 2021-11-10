Правительство хочет объединить "Центрэнерго" с госшахтами и отдать их на приватизацию
Кабинет министров рассмотрит вопрос передачи "Центрэнерго" и государственных шахт в управление "Энергетической компании Украины" и продажу 100% ее акций.
Об этом говорится в проекте постановления, внесенном в повестку дня заседания Кабинета министров, передает "Интерфакс-Украина".
Министерство энергетики предлагает отказаться от ликвидации Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины" и передать ей государственный пакет акций "Центрэнерго" и государственные угольные шахты.
"100% акций компании станут объектом большой приватизации", – говорится в документе.
По данным ЭП, вопрос объединения "Центрэнерго" с госшахтами рассматривался в Кабмине давно. Для этого планировали создать новую компанию.
Использование действующей компании позволит ускорить процесс передачи активов на приватизацию.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua